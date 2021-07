FdI: "Accordo con LSCT importante per la città e per il suo posto"

La Spezia - “Il futuro del Porto della Spezia passa attraverso la piena collaborazione ed il dialogo degli Enti e delle aziende che su questo tema stanno lavorando. Lo sviluppo del nostro porto, che già oggi è tra i primi in Italia in tema di Blue economy, è il frutto di un lavoro certosino di grande equilibrio, ma il suo futuro passa attraverso la riorganizzazione di un puzzle che richiede una forte capacità di dialogo e un costante lavoro per tenere stabile ciò che si regge sulla fondamentale abilità di tutti di fare sistema”. Così dichiarano Sauro Manucci, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Frijia, Assessore Comunale della Spezia e Sergio Landolfi, responsabile provinciale del Dipartimento Porti di Fratelli d’Italia della Spezia che aggiungono: “diciamo questo perché la notizia dell’accordo sottoscritto con Lsct dal Sindaco Peracchini insieme al Presidente dell’Autorità Portuale Sommariva rappresenta un grande passo avanti nel percorso di riorganizzazione efficientamento del Porto della Spezia e riqualificazione di parti della nostra Città”.

“Avere oggi date certe – continuano gli esponenti di Fdi - che segnano il futuro sviluppo del Porto della Spezia, la riorganizzazione del fronte a mare e la possibilità di non perdere ingenti investimenti di capitali privati nella realizzazione della nuova stazione croceristica segna un passo avanti notevole che è frutto del lavoro di questa amministrazione in collaborazione con Autorità Portuale e LSCT tutto sotto l’egida della trasparenza e chiarezza. Un passo avanti che da tempo noi di Fratelli d’Italia auspicavamo nel segno della realizzazione di quelle opere strategiche nei tempi più brevi possibili”.

“La questione è continuare a lavorare su questa strada e con questo modus operandi, impresso in questa nuova fase dagli attori che oggi stanno operando sul Porto spezzino, certi che abbiamo progredito verso il futuro della nostra città. Sminuire con dichiarazioni insensate un documento fondamentale come quello sottoscritto recentemente non significa andare contro l’operato di questa amministrazione ma svalutare e screditare ciò che anche altre realtà vedi AP e Lsct si sono impegnate a portare avanti per il bene degli spezzini e del nostro Golfo”.