Festival del Jazz al via con un tributo a Duke Ellington

La Spezia - Si apre nel segno del tributo a Duke Ellington il 51° Festival Internazionale del Jazz della Spezia, diretto dal musicista e compositore di fama internazionale Antonio Ciacca. Il via sarà lunedì 22 luglio ad Aulla in Piazza Cavour (ore 21) con il duo composto da Greg Burk e Giampaolo Casati. Una riflessione intima sul mondo magico del Duca del Jazz con due grandissimi musicisti della scena internazionale.



Martedì 23 luglio invece la manifestazione torna nella sua sede storica di Piazza Mentana alla Spezia ed entra nel vivo. Qui, in occasione del tributo per i 40 anni dalla morte di Charles Mingus, martedì 23 luglio si esibirà alle ore 21 Charles McPherson Quartet.



Un gigante del jazz per ricordare i 40 anni dalla morte di uno dei più geniali compositori e contrabbassisti della storia del Jazz: Charles Mingus.



Portato alla grande notorietà proprio da Mingus con il quale ha inciso 12 album, negli anni McPherson è diventato l’emblema del post Be bop, e non di rado affronta il repertorio del grande Charlie Parker, del quale è uno dei più devoti discepoli. McPherson ha suonato nella colonna sonora del film di Clint Eastwood dedicato a Charlie Parker “Bird”. Al termine del concerto, jam session dei musicisti presso il “Centro Allende”.



Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla e Società dei Concerti Onlus con il sostegno di Camera di Commercio Riviere di Liguria



Ingresso: posto unico non numerato: € 20 (prevendita esclusa)



Ingresso ridotto under 18: € 10





Abbonamento ai 3 concerti: posto unico non numerato: € 45



Punti vendita:



Botteghino Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino; tel. 0187.727521



Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00



On line: www.vivaticket.it



Info: www.festivaljazzlaspezia.it



info@festivaljazzlaspezia.it