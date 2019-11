Asfaltatura argente in Viale San Bartolomeo, una settimana di cantiere

La Spezia - Lavori di asfaltatura in Viale San Bartolomeo all'altezza dell'intersezione con Via Valdilocchi. Una procedura urgente quella messa in campo dal Comune della Spezia vista la presenza di buche pericolose, dovute alle forti piogge dei giorni scorsi, soprattutto per il transito dei mezzi a due ruote. Così da oggi fino al 20 novembre vigono il divieto di fermata in Viale San Bartolomeo, nel tratto compreso tra il n.c. 643 e Via Valdilocchi lato mare. Divieto di transito in Viale San Bartolomeo in entrambi i sensi, nel tratto compreso tra m. 20 prima e dopo Via Valdilocchi. Idem per Via Valdilocchi, nel tratto compreso tra m. 30 prima Viale San Bartolomeo. Direzione obbligatoria dritta con limite massimo di 30 km/h in quella stessa area. Sempre in Viale San Bartolomeo è fatto divieto di sorpasso, nel tratto compreso tra m. 50 prima e dopo Via Valdilocchi in entrambi i sensi di marcia.