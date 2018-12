La ricostruzione del sequestro Calevo su Rai3 nella serie "Commissari, sulle tracce del male"

La Spezia - Sabato 15 dicembre andrà in onda la quarta puntata di “Commissari, sulle tracce del male” un programma condotto da Pino Rinaldi e realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato. La serie racconta l’attività d’indagine svolta dagli “investigatori” della Polizia di Stato su alcuni casi di cronaca giudiziaria avvenuti in diverse città d’Italia che hanno segnato profondamente il loro lato umano. Protagonista di ogni puntata è il “Commissario” che ha trattato il caso, colui che alla fine si è trovato faccia a faccia con il responsabile del reato. Sarà lui, intervistato da Pino Rinaldi, il volto e la voce narrante del racconto dell’attività investigativa svolta. Il racconto del “Commissario” sarà arricchito dal materiale documentaristico di repertorio e dal ricordo dell’esperienza vissuta insieme alla sua squadra che lavorando al suo fianco ha contribuito alla risoluzione del caso di cronaca giudiziaria.



La quarta puntata, intitolata "Il sequestro", parla... spezzino. E' la ricostruzione di uno dei casi di cronaca nera più importanti del nuovo millennio: iIl 16 dicembre 2012, intorno alle 20.45, quattro malviventi con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola irrompono in casa Calevo, una villa sopra Lerici. I quattro dopo aver atteso il rientro a casa di Andrea, il giovane imprenditore erede dell’azienda di famiglia, lo portano via. Quella che sembrava inizialmente una rapina diventa un sequestro di persona. Le tracce di Andrea si perdono lasciando nell’angoscia sua madre e sua sorella. Pino Rinaldi e il “Commissario” Fausto Lamparelli, ripercorrono le fasi di una indagine accurata e senza sosta. “Commissari - Sulle tracce del male” è un programma di Giuseppe Rinaldi scritto con Marcello Conte e Daniela Bricca, con la collaborazione di Chiara Grigoletto, Produttore esecutivo Magnolia Giovanna Canosa, Produttore esecutivo Rai Valeria Durante, Regia di Andrea D’Asaro. Una produzione Magnolia per Rai3.