Solo 5 pazienti in Terapia intensiva tra Sant'Andrea e San Bartolomeo

La Spezia - Ritornano a scendere gli ospedalizzati di Sant'Andrea e San Bartolomeo, passati dai 91 di ieri a 84, con una flessione pari a 7 unità. Buone notizie anche dal fronte delle persone ricoverate in Terapia intensiva, che scendono da 10 a 5. Sul territorio provinciale, inoltre, si riduce anche il numero dei casi attualmente positivi, passati dai 423 di ieri ai 411 di oggi (per una riduzione di 12 contagiati).

Aumenta invece il numero delle persone in sorveglianza attiva, cresciute da 419 a 446 (+ 27). Per quanto riguarda i pazienti deceduti negli ospedali spezzini e positivi al Covid-19 il computo è invece giunto a 114.



A livello regionale i casi attualmente positivi sono 4.761, 11 più di ieri, e i test effettuati salgono a 34.186 (1.179 più di ieri).

Le persone ricoverate negli ospedali liguri salgono a 1.008, 28 in più delle 980 di ieri, ma scendono i pazienti in Terapia intensiva, passati da 102 a 94 (meno 8).

Sono clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1.298 persone (44 più di ieri), mentre i guariti con due test consecutivi negativi sono 1.013 (51 più di ieri).

Sono 212 più di ieri i cittadini in sorveglianza attiva, saliti da 2.398 a 2.610.

Continua purtroppo a crescere il numero dei deceduti positivi al Covid-19: oggi sono 988, 33 più di ieri.



Casi per provincia

IMPERIA - 886

SAVONA - 718

GENOVA - 2.744

LA SPEZIA - 411

Altro/in fase di verifica - 2

Totale - 4.761



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 163 (15)

ASL 2 - 152 (12)

Ospedale Policlinico San Martino - 249 (31)

Ospedale Evangelico - 46 (3)

Ospedale Galliera - 109 (5)

Ospedale Gaslini - 2 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 151 (16)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 52 (7)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 - 84 (5)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 208

ASL 2 - 1.121

ASL 3 - 467

ASL 4 - 368

ASL 5 - 446

Liguria - 2.610





