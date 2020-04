Rischio per la privacy o strada per ritornare alla libertà? Cosa pensi dell'app Immuni?

La Spezia - Che l'uso di Immuni, l'app designata al tracciamento dei contatti, tra i cittadini, con l’obiettivo di meglio monitorare e quindi controllare e ridurre la diffusione del Coronavi, sarà su base volontaria lo si è detto. Chi vorrà scaricarla, installarla e successivamente attivarla sul proprio smartphone potrà farlo, quando l'applicazione sarà disponibile, attraverso il download da App Store (Apple) e Google Play Store (Google).



Nell'articolo di presentazione (leggi qui) abbiamo chiarito una serie di informazioni per capire come funzionerà "Immuni" e vi abbiamo anche chiesto cosa pensate di un utilizzo personale. La domanda del nostro sondaggio ha avuto subito tantissime risposte, segno che c'è curiosità ed interesse su questo strumento che verosimilmente troverà un suo utilizzo nei prossimi tempi. La domanda è secca: se supererà i test nelle regioni pilota, pensi che scaricherai "Immuni", l'app italiana per il tracciamento del contagio del coronavirus nella cosiddetta fase 2 dell'epidemia?