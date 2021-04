Tellaro, è cosa fatta il collegamento al depuratore di Camisano

Golfo dei Poeti - Il borgo di Tellaro è ufficialmente collegato al depuratore di Camisano. "Grazie a questo fondamentale intervento atteso da molti anni, gli scarichi del borgo, fino a oggi versati in mare, saranno deviati e depurati con una delle più moderne tecnologie sul mercato", affermano dal Comune di Lerici in una nota. “Le acque di Tellaro, uno dei Borghi più belli di Italia, beneficeranno enormemente da questa importante svolta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo -. I lavori, iniziati nel 2017, si sono svolti in più fasi, alcune di particolare complessità, superate le quali oggi abbiamo tagliato questo fondamentale traguardo”.



La prima fase ha riguardato la ristrutturazione dell'edificio che ospita la stazione di pompaggio della Marina, dove è stato realizzato un nuovo solaio di copertura sul quale sorge oggi una terrazza panoramica che si affaccia sulla baia. Sono stati quindi sostituiti tutti gli impianti presenti nella stazione e realizzata la condotta di collegamento con la rete esistente in via Lawrence, già a partire dal 2016. Per fare questo è stato necessario provvedere alla posa di una nuova condotta lungo tutta via Fiascherino e perforare la roccia, durante lo scorso inverno, nel tratto compreso tra piazza Rainusso e la Marina. Nelle ultime settimane, a collegamento avvenuto, si sono infine svolti i test e i collaudi previsti. Constatati gli esiti positivi, l'impianto è entrato regolarmente in funzione.

L’opera, di importo pari a circa mezzo milione di euro, è stata realizzata dal gestore Acam acque con le risorse tratte dall’Ato idrico, che l'amministrazione ha scelto di destinare all'intervento.



"A questo - continua la nota di Palazzo civico - si aggiungono altre importanti attività che coinvolgono l’intero territorio comunale, in parte concluse e in parte in fase di realizzazione.

Tra quelle conclusi si ricorda: la rigenerazione, nel 2018, delle obsolete stazioni di pompaggio della Venere Azzurra; la realizzazione, nel 2019, di nuovi tratti di condotta a San Terenzo, che hanno permesso di regolarizzare circa cinquanta unità immobiliari che scaricavano in mare; l’adeguamento delle condotte fognarie in località Guercio, nel 2020. Tra quelle attualmente in corso: l'allacciamento del borgo di Muggiano al depuratore di Stagnoni, per il quale è in corso la progettazione esecutiva della rete delle stazioni di sollevamento, che andrà a sanare una grave situazione che vede oggi i liquami di un'intera frazione giungere in mare. A questo progetto ha aderito anche il Comune della Spezia, che ha destinato le proprie risorse per consentire anche l’allaccio del borgo di Pitelli. In corso anche la riqualificazione delle stazioni di Lerici e San Terenzo, le fondamentali progettazioni degli allacci del promontorio di Maralunga e l’imminente realizzazione della condotta in località Cala. Prosegue inoltre incessantemente l’attività di controllo sulla regolarità degli scarichi di tutto il territorio comunale, con la collaborazione di Polizia Municipale, Guardia Costiera e gestore".