Strisce positive e attacchi in palla: questa è Benevento-Spezia

La Spezia - Benevento imbattuto da 16 giornate, con bilancio di 13 vittorie e 3 pareggi ed ultimo ko datato 26 ottobre scorso, 0-4 a Pescara. In queste 16 gare giallorossi sempre in gol, 32 reti complessive. Spezia imbattuto da 13 partite: ultima sconfitta il 9 novembre scorso in casa del Pisa per 3-2. In bilancio 8 successi liguri e 5 pareggi. Di fronte al “Vigorito” le due regine del gol con subentranti nella Lega B 2019/20: sanniti e liguri hanno segnato 6 gol ciascuno con giocatori entrati a partita in corso. Benevento e Spezia detengono gli attacchi più prolifici in Serie BKT 2019/20 nel girone di ritorno:14 le marcature liguri, 11 quelle sannite (come Cremonese e Cittadella).