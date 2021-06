E-commerce, spesa on line e instant delivery offrono opportunità per corrieri e padroncini

La Spezia - Terminato con profitto il corso organizzato da Confartigianato per l’acquisizione della Capacità professionale autotrasporto per sette giovani allevi: Luca Dal Padulo, Daniel Galli, Viorica Grumazescu, Randy Angelo Leon Aguirre, Elvis Martini, Giacomo Pedrazzoli, Francesco Vanacore. Alla giornata di verifica hanno partecipato Nicola Carozza, responsabile categorie Confartigianato, Sara Bocchia, responsabile Ufficio Formazione Confartigianato e Cristiano Bussani in rappresentanza dei docenti del corso.



Si registra una crescita dei piccoli trasporti e delle consegne: e-commerce, agroalimentare, instant delivery, spinti dall’emergenza Covid19 e da un generale cambiamento negli stili di vita. La movimentazione delle merci in ambito nazionale, provinciale e urbano è destinata a cambiare e ciò aumenterà anche le opportunità per i padroncini e le piccole ditte di trasporto conto terzi. Il corso è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è uno dei requisiti indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.



Il ricco programma e le materie affrontate (accesso al mercato, sicurezza stradale, norme tecniche e gestione tecnica, diritto civile, commerciale, sociale e tributario, gestione commerciale e finanziaria) offrono un bagaglio utile per chi si affaccia alla professione. Per informazioni ed iscrizioni ai prossimi corsi è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato tel. 0187286648-52.