Primo Maggio: il corteo virtuale della Cgil spezzina. Due ore di diretta social

La Spezia - Primo Maggio 2020, ai tempi della pandemia. "La Cgil c'è, noi ci siamo. Un corteo virtuale al posto di quello reale. Una diretta sulla nostra pagina Facebook e sul canale Youtube Archivi della Resistenza. Piena di parole, musica, immagini". Dalle 9.30 di venerdì Primo Maggio, per due ore. Testimonianze di lavoratrici e lavoratori, che racconteranno il lavoro ai tempi del Coronavirus e le loro speranze di rinascita. Partigiani, sindacalisti e testimonianze storiche. E poi musicisti, attori, poeti: non mancheranno Simona Albano Summer, Roberto Alinghieri, Manuel Apice, Andrea Campanella, Enrico Casale, Lorenzo Cimino, Gloria Clemente, Coro De André, Alessandro Ebuli, Le Grottesche, Mitilanti, Antonella Questa, Gian Paolo Ragnoli, Pietro Sinigaglia e molti altri. Con la preziosa collaborazione del Museo Audiovisivo della Resistenza e Archivi della Resistenza. "Per poterci riabbracciare tutte e tutti, quanto prima, più forti di prima. In strada, in piazza".



Sulla pagina Facebook della Cgil spezzina

https://www.facebook.com/cgil.laspezia/



e sulla pagina youtube Archivi della Resistenza

https://www.youtube.com/results?search_query=archivi+della+resistenza+