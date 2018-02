Hip Hop Attitude su Contattoradio, weekend con Baccioli e la Masquerade

Sarzana - Val di Magra - Hip Hop Attitude in diretta su Contattoradio. Al Jux Tap nuovo appuntamento venerdì 2 febbraio con la notte evento dedicata alla cultura hip hop e alla musica rap. Confermata alla consolle il tridente d’autore formata da Dj Filo, Bibog e Davide B. La serata sarà trasmessa sulla storica emittente indipendente di Carrara (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597). E’ un dejavu di successo il Sabato Latino con Riccardo Baccioli al Disco Club di Sarzana. La noche più caliente d’Italia, in agenda sabato 3 febbraio, porta in pista uno dei principali interpreti musicali della scena latina. Due, come ogni settimana, le sale per scatenarsi a ritmo di salsa, merengue, bachata e kizomba. Il Sunday Night festeggia il carnevale con il Masquerade Party. L’aperishow più amato di sempre firmato da e20 e Radio Nostalgia, miscela esplosiva di intrattenimento e naturalmente musica, si veste a festa in occasione del carnevale in programma domenica 5 gennaio. Il destino del divertimento è affidato allo showman Andrea Secci, Luca Giorgi e Joe Mazzola.