Concerto Rotary all'Impavidi, incasso devoluto al Comune

Il denaro servirà per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di palazzo civico.

Sarzana - Val di Magra - Si è tenuto ieri sera al Teatro degli Impavidi lo spettacolo “Accarezzami musica, il canzoniere di Alda Merini”, portato in scena dal musicista Giovanni Nuti che con la grande poetessa ha vissuto un sodalizio artistico durato più di 16 anni. La serata è stata organizzata dal Rotary Club Sarzana-Lerici in collaborazione con gli sponsor BCC- Banca di Credito Cooperativo Versilia- Lunigiana e Garfagnana, Assiligure Insurance, Castruccio Viaggi, Santa Caterina Park Hotel e Amici del Loggiato. L'incasso della serata verrà devoluto al Comune per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione esterna del palazzo comunale.



“Serate come questa - ha detto il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli - offrono alla grande bellezza del Teatro degli Impavidi la possibilità di elevarsi ancor di più: da palcoscenico di interpretazioni come quella di Giovanni Nuti e di opportunità e di rapporti come quello che legano l’amministrazione comunale e il Rotary Club. Cultura del resto è luce, crescita sociale e opportunità: come quelle che hanno illuminato questa splendida serata e che illumineranno il nostro Palazzo Comunale. Ringraziamo il Rotary Club per il graditissimo dono consegnato a tutta la nostra comunità e tutti gli sponsor, che hanno contribuito a realizzare quest’impegno”.