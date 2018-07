Entro oggi scade termine per la presentazione delle domande per il “Voucher Nido”

Sarzana - Val di Magra - Entro oggi, 20 luglio alle ore 14, scade il termine per la presentazione delle domande per il “voucher nido” promosso dalla Regione Liguria. La misura come noto è finalizzata per dare un aiuto concreto alle famiglie per pagare la retta del nido d'infanzia ed è rivolta alle famiglie con mamme che lavorano o sono impegnate nella ricerca di un'occupazione con un

Isee fino a 50mila euro oppure alle famiglie in situazione di disagio economico con Isee fino a 20mila euro. Per fare domanda basta scaricare il modulo dal sito del comune www.comunesarzana.gov.it