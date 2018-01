Treno deraglia ai cento all'ora, tre morti

Il Cremona-Milano Porta Garibaldi è deragliato all'altezza di Pioltello.

Liguria - Gravissimo incidente ferroviario alle porte di Milano. Pochi minuti prima delle 7 del mattino, un treno delle ferrovie Trenord è deragliato all’altezza di Seggiano di Pioltello. Il bilancio, secondo le stime ufficializzate dal 118, è pesantissimo e potrebbe essere destinato a salire, mano a mano che si interverrà: si parla di tre morti e dieci feriti in gravi condizioni. Un altro centinaio di persone sono rimaste coinvolte in modo lieve e sono state ricoverate in codice verde. Il convoglio era partito da Cremona ed era diretto a Milano Porta Garibaldi con centinaia di pendolari a bordo.



I pompieri hanno dovuto aprire le pareti del treno come fossero scatolette di latta. Alle otto del mattino il livello di emergenza è ai massimi livelli. Vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri, infermieri, medici, personale delle ambulanze sono accorsi a Pioltello per quello che è uno degli incidenti ferroviari più gravi della Lombardia. L'ospedale di Monza ha sospeso tutti gli interventi elettivi (quelli programmati, non urgenti) in attesa dell’arrivo massiccio di feriti.