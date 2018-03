Riomaggiore unico comune del centrosinistra

La sindaca Fabrizia Pecunia: “Abbiamo retto. Teniamo conto di questo esito con senso di responsabilità. Nel mio territorio abbiamo dovuto affrontare il tema della rinascita”.

La Spezia - “Vorrei ringraziare gli elettori del Comune di Riomaggiore che ci hanno sostenuto in un momento così difficile per il partito democratico a livello nazionale”. Davanti alla Camera come coalizione e al Senato come partito, il Pd provinciale primeggia in un solo comune: la roccaforte rossa è il Comune di Riomaggiore, unica eccezione allo strapotere degli altri. Fabrizia Pecunia, primo cittadino non può che partire con il ringraziamento ai suoi compaesani per una piccola nota positiva in un mare di disagio: “I nostri concittadini hanno voluto riconoscere un progetto politico che parte da lontano e che stiamo portando avanti con grande passione. Il circolo PD di Riomaggiore, prima di altri, ha dovuto affrontare il tema della rinascita e ha saputo ricostruire una classe dirigente in grado di governare”.



Il contesto generale e’ nerissimo: “Un risultato positivo, l’unico in tutta la provincia, che ovviamente non ci può soddisfare perché è un argine troppo debole al segnale netto di malcontento che arriva dal voto. Dobbiamo tenere conto, con umiltà e senso di responsabilità, di questo esito e ripartire da qui. Dai problemi delle persone, dal vivere quotidiano, consapevoli che sarà un percorso difficile, ma con la speranza di riuscire a riallacciare il giusto legame con le persone”.