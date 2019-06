M5S: "Toti strizza l'occhio agli ambientalisti, ma non disdegna le colate di cemento in Palmaria"

La Spezia - "Il rischio che l’ennesimo attacco speculativo stravolga la bellezza paesaggistica della Palmaria e sue fortificazioni militari è purtroppo ancora reale: se non fermiamo la Giunta Toti, non solo l'isola rischia di diventare una 'Capri ligure' con tutta la speculazione edilizia che questo comporterebbe, ma perderemmo anche un territorio di inestimabile valore in termini di ambiente e tipicità - dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore -. Fin dalla prima ora, il M5S è stato a fianco delle associazioni e dei comitati locali: non ci rassegniamo all'idea che l'isola possa essere deturpata da discutibili progetti che non mirano certo a una ragionata valorizzazione del territorio, bensì a un suo totale stravolgimento".



"Ebbene, il Movimento dice 'no' a chi non ha a cuore le bellezze storiche e naturalistiche dell’isola. Che, qualora la miopia della politica regionale se lo fosse dimenticato, fa parte del meraviglioso Golfo dei Poeti, appartenente al Santuario dei Cetacei, ed è Patrimonio Unesco oltre che Parco Naturale Regionale. Rappresenta insomma uno degli ultimi angoli di natura praticamente integri della costa ligure. Va salvaguardato con ogni mezzo e noi saremo in prima fila, anche appoggiando la raccolta firme che vuole mettere l'isola al sicuro dagli appetiti edilizi della Giunta Toti. Incoraggiamo chi non lo avesse ancora fatto a firmare", conclude Salvatore.