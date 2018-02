Bosello (LeU): "Buona Scuola da superare"

La Spezia - Come insegnate precaria per molti anni e come candidata alla Camera per Liberi e Uguali desidero esprimere piena solidarietà a tutti i diplomati e i laureati in scienze della formazione che vittime di un sistema impazzito e una mancata presa di posizione politica, manifesteranno giovedi alle 16 sotto la Prefettura di La Spezia.



Ritenuti da anni indispensabili e idonei a coprire posti vuoti, ora si sentono negare un diritto: essere stabilizzati.



Il titolo viene riconosciuto abilitante, eppure sembra che questo non basti per avere il posto che gli spetta nelle graduatorie ad esaurimento e vedono cosi svanire la possibilità di avere un ruolo stabile nel mondo della scuola.



Sono docenti che, nella maggior parte dei casi, insegnano precariamente da anni, ma che a causa di una sentenza arrivata alla vigilia delle elezioni, si ritrovano in una situazione ancora più precaria.



Serve una scelta politica precisa, che miri alla stabilizzazione del precariato scolastico, per il bene di docenti che ora rivestono posti precari, sottopagati rispetto agli altri paesi europei, spesso costretti a lavorare lontano da casa e senza alcuna sicurezza per il futuro.



Liberi e Uguali propone nel proprio programma il superamento della Buona Scuola e una riforma scolastica molto profonda.



La stabilizzazione garantirebbe continuità didattica, elemento fondamentale per un buon apprendimento e insegnanti fieri del proprio lavoro, più motivati e supportati dal sistema scolastico stesso.



Non dovrebbero servire i ricorsi, servirebbe una politica seria e consapevole.

Per questo giovedì pomeriggio saremo accanto loro, dalla parte di chi vede negarsi un diritto.



Valentina Bosello, candidata alla Camera per Liberi e Uguali