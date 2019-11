La Fattoria fa breccia: "Ricreato il triangolo del gusto"

La Spezia - Graziata dal maltempo e omaggiata da un numeroso pubblico, ha avuto luogo stamani in piazza del mercato l'ormai tradizionale manifestazione 'La fattoria in città', momento ideale per conoscere gli animali, assaporare i profumi della campagna e gustare le prelibatezze genuine della nostra terra. Dopo l'antipasto di ieri al Camec, dove si è tenuto il convegno ‘Geodiversità: risorsa del territorio’, oggi l'evento si è preso come da prassi l'intera domenica, dal mattino fino all'ora di cena. “Una rassegna di successo, andremo avanti su questa linea – il commento dell'assessore al commercio Lorenzo Brogi -. Un appuntamento che affianca degustazione, formazione e informazione, i prodotti e il lavoro che sta dietro di essi. Positiva l'introduzione dei laboratori rivolti agli adulti al fianco di quelli per bambini, tratto costante della manifestazione”.



“Il bilancio di oggi è positivo. Bene essere stati risparmiati dal maltempo. Anche il fatto di essere in una piazza coperta è stato importate per attirare visitatori garantendo la presenza degli animali, che destano sempre tantissimo interesse, soprattutto nei bambini”, osserva Alessandro Ferrante, presidente di Cia Liguria, una delle organizzazioni che sostiene la Fattoria assieme a Confagricoltura, Coldiretti, Ugc, Esselunga. “C'erano aziende da tutta la provincia, più realtà toscane ed emiliane – continua Ferrante -. Di fatto siamo andati a ricreare il 'triangolo del gusto', modello avviato anni fa, unendo prodotti e tradizione delle provincie della Spezia, di Massa Carrara e di Parma. Tante le persone che sono tornate a cercare produttori già incontrati gli anni precedenti, altrettanti i nuovi visitatori che sono venuti sapendo di trovare prodotti di qualità. Questa manifestazione è fondamentale per la fidelizzazione e aumenta il giro del consumo consapevole”.



C.A.-N.R.