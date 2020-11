Di Sarcina cede le deleghe. Intanto lavori urgenti ai binari

La Spezia - Con la nomina a commissario in sostituzione della ormai ex presidente Carla Roncallo, Francesco Di Sarcina ha dovuto cedere le deleghe di segretario generale fino al ripristino degli organi ordinari per separare i ruoli



Pertanto, per la durata della gestione commissariale, gli incarichi sono stati affidati ai dirigenti Luigi Bosi, Luca Perfetti e Lorenzo De Conca.

Nella fattispecie a Bosi sono andati: l'adozione delle determine di importo non superiore a 40mila euro emesse dall’ufficio tecnico, fino alla assunzione del nuovo cirigente, per il quale è attualmente in corso di svolgimento il concorso pubblico; amministratore di sistema; affiancamento nelle attività di relazioni pubbliche, se ritenuto necessario dal commissario.

A Perfetti gli incarichi di segretario del Comitato di gestione, compresa l’istruttoria delle relative delibere; datore di lavoro per la sicurezza per la sede dell’ente della Spezia; firmatario degli ordinativi di pagamento e reversali di incasso e adozione dei provvedimenti di spesa di cui all’art. 57 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; firmatario di permessi, ferie e trasferte dei dipendenti.

Infine De Conca è preposto alla dirigenza dell’Ufficio Innovazione, Sviluppo, Progetti speciali.

Per i tre dirigenti non sono previsti compensi ulteriori in quanto gli incarichi sono da intendersi ricompresi nei ruoli dirigenziali di ciascuno, mentre dal mese di novembre, e per la durata del mandato, il commissario straordinario avrà diritto ai compensi indicati nel decreto di nomina, nonché al trattamento di trasferta proprio del presidente.



Intanto nel corso della giornata di oggi è stata data l'autorizzazione alla realizzazione di un'area di cantiere in Calata Paita per lavori d’urgenza ai binari ferroviari in corrispondenza del varco di San Cipriano, che rimarrà chiuso sino al termine dell'intervento.