Pregnancy Comic Journal, l'ultimo fumetto di Sara Menetti in Skaletta

La Spezia - Venerdì 14 febbraio, in concomitanza con la festaccia, saranno in mostra alla Skaletta le tavole del Pregnancy Comic Journal, l'ultimo fumetto di Sara Menetti. Uscito a puntate sul sito mammaiuto.it, il Pregnancy Comic Journal è uscito in versione cartacea durante Lucca Comics 2019 per l’autoproduzione Mammaiuto. Il 20 febbraio uscirà in tutte le librerie e fumetterie d’Italia per Feltrinelli Comics.



Nella narrazione predominante, le gravidanze sono sempre accolte con gioia e circondate da un’aura di serenità; non è il caso di questo volume, che espone la cronaca a fumetti di quanto successo durante l’inaspettata gravidanza della protagonista. Il lungo racconto è affrontato settimana per settimana e non si risparmia nell’indagare tutti i sentimenti, positivi e negativi, che accompagnano la gestazione, così come i cambiamenti del corpo e la preparazione alla nascita che la coppia di sprovveduti trentenni dovrà affrontare.