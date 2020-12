La Spezia e la sua bellezza ‘in posa’ sull’edizione francese di Marie Claire

La Spezia - "La Spezia e la sua bellezza paesaggistica ‘in posa’ sul Marie Claire, il mensile francese diffuso in diverse Nazioni del mondo" Ad annunciarlo il neo assessore al Turismo Maria Grazia Frijia. La pubblicazione nasce sulla scia della convenzione di partenariato stipulata nel mese di febbraio dal sindaco Pierluigi Peracchini con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, della durata di due anni, per sviluppare un’azione di marketing territoriale direttamente in Costa Azzurra che sia capace di valorizzazione il patrimonio naturalistico, artistico e culturale e della tradizione gastronomica e artigiana spezzina, la promozione degli eventi e delle sagre locali e, soprattutto, la realizzazione di un punto informatico, a Nizza, con il ruolo di ufficio turistico, in modo da rinnovare nei turisti francesi la volontà a soggiornare nel territorio comunale spezzino.