Scavo in via Valdellora, un mese di cantiere e relative modifiche alla viabilità

La Spezia - Per consentire i lavori di scavo in via Valdellora per la posa della condotta fognaria, dal 12 ottobre al 15 novembre 2020, dalle ore 0,00 alle ore 24, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:



- divieto di fermata in via Valdellora - Bretella in ingresso Valdellora, nel tratto compreso tra il civico 221/1 e metà intersezione con via Volta, e in via Volta



- divieto di transito in via Volta nel tratto compreso tra via Valdellora a strada chiusa verso tunnel pedonale direzione ospedale



- limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di sorpasso in via Valdellora – Bretella in ingresso Valdellora, nel tratto compreso tra il civico 221/1 e metà intersezione con via Volta e in via Volta da 20 metri prima del cantiere