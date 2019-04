Russkaya Idea è il nuovo nome dell’associazione Liguria-Russia

La Spezia - L’associazione Liguria Russia della Spezia cambia nome e logo e diventa“Russkaya Idea”. La ragione, spiega il presidente Angelo Sinisi, va ricondotta alla progressiva crescita dell’associazione in altre zone d’Italia come Massa, Milano e Firenze. La denominazione regionale era diventata ormai troppo limitato rispetto all’interesse e alle adesioni riscontrate in un crescita che si è sviluppata molto in questi anni. La sede resterà in La Spezia dovè nata l'Associazione ed il consolato di riferimento resterà il Consolato della Federazione Russa di Genova. La delegazione dell'Associazione sarà presente il 7 Maggio alle ore 10:30 al cimitero monumentale di Staglieno a Genova dalla tomba di Fëdor Andrianovic Poletaev, il partigiano russo che combatté i nazifascisti durante la seconda guerra mondiale. per commemorare la Festa della Vittoria della Russia nella seconda guerra mondiale

La prossima iniziativa è prevista per sabato 11 maggio alle ore 16:30 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa dove verrà commemorata la Festa della Vittoria della Russia nella seconda guerra mondiale con l’omaggio all’Eroe Russo Alexander Prokhorenko, caduto in Siria combattendo ISIS e Stefano Paolicchi di Massa, caduto nel 1993 in Somalia combattendo i terroristi e bande criminali Somali, entrambi per ristabilire la pace in quelle regioni. Per informazioni si potrà scrivere al nuovo indirizzo e mail russkayaidea@libero.it tel: 347 9787477