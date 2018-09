I figli dei lavoratori del porto in visita a Contship

La Spezia - Trenta bambini dai 6 agli 11 anni, figli del personale LSCT, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Veterinari del Porto, Autorità Portuale della Spezia e INAIL della Spezia (tutti enti e istituzioni partner del progetto), nell'ambito del progetto Porto Lab, si sono presentati all’appuntamento all’ingresso dell’azienda per salutare i loro genitori e lanciarsi alla scoperta del porto. “Queste visite speciali sono un’occasione per celebrare lo spirito di questo progetto ultradecennale, insieme alle persone che lo hanno reso possibile. E’ una grande emozione vedere la curiosità con la quale i ragazzi si avvicinano al nostro mondo, fatto di enormi navi e attrezzature, tecnologie e mezzi speciali, animato da persone in carne ed ossa, spesso madri e padri che, con il loro lavoro, contribuiscono al successo di un sistema portuale complesso e affascinante – ha commentato Antonio Davide Testi, General Manager LSCT – poter offrire ai colleghi e ai partner un’opportunità in più per condividere con i più piccoli le storie, le sfide e l’orgoglio del proprio lavoro quotidiano rappresenta per noi un grande risultato.”