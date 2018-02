Desertis locis organizza la pulizia straordinaria del sentiero per il paese fantasma di Roggiano

Cinque Terre - Val di Vara - Rimasto assopito e nascosto per più di cinquant’anni, lambito dalla vegetazione e rifugio stabile degli animali del bosco, il paese fantasma di Roggiano anno dopo anno ci sta lasciando. Le sue casette in pietra a stento reggono il peso degli inverni rigidi, gli oggetti della vita quotidiana, lasciati nelle case, sono ormai solo un ricordo di quello che furono. Con il passare del tempo le pietre crollano e il ricordo svanisce.

L’associazione Desertis Locis, in collaborazione con il Comune di Sesta Godano e il fondamentale supporto dell’assessore alla cultura Davide Calabria, domenica 25 febbraio cercherà di fare la differenza per questo piccolo borgo da troppo tempo dimenticato. Con l’essenziale supporto dei suoi associati, l’associazione si farà promotrice del primo cambiamento che, si auspica, porterà a Roggiano una ventata di novità e la possibilità di una rinascita, non in termini abitativi, ma artistici.



La giornata di pulizia avrà inizio alle ore 10.00 nel piazzale adiacente alla Chiesa di Santa Maria Assunta (Via della Chiesa, 12, 19020 Sesta godano SP) e attraverso la mulattiera che sale a monte si arriverà al piccolo sentiero che conduce al paese fantasma, lì avrà inizio l’attività.

L’attività durerà tutta la giornata con pausa pranzo a cura dei partecipanti e golosa merenda offerta dalla pasticceria - panificio Censoplano.



Evento aperto ai soli associati. Per informazioni su come entrare a far parte del mondo Desertis Locis e partecipare all’evento consultare il sito: www.desertislocis.com.

L’evento non avverrà in caso di pioggia.



Associazione Culturale Desertis Locis

www.desertislocis.com