Portici a intermittenza in Via Chiodo. Ecco come andò la faccenda

- Nel reame di Sprugolandia la via dedicata al costruttore dell’Arsenale è oggi la più importante, ma una volte non era così. Cent’anni fa, ad esempio, era tanto malmessa che la soprannominarono “la polverosa”, certo non un vezzeggiativo. Come ogni cosa, anche lei prima di nascere, come direbbe Messieur de La Palice, non esisteva sebbene in un certo qual modo manifestasse la sua presenza come ancella della retrostante strada, all’epoca intitolata al Principe Amedeo ed oggi dedicata a Giovanni Minzoni cui la voce popolare premette regolarmente il Don ricordando l’attività che svolgeva e che lo portò a triste morte.

Ma nella via oggi così importate non ci fu nulla fino a che non si costruì un palazzo che divenne albergo alla moda e che oggi, dopo tate destinazioni, ospita nei suoi locali una prestigiosa Fondazione.

Poi, pian piano, la situazione muta e lungo la strada cominciano a sorgere eleganti fabbricati, tutti porticati perché la legge comunale lo imponeva ché almeno una via ricordasse i centri mitteleuropei dove le strade sono protette dai portici contro pioggia e neve.

Per questo l’importante strada è tutta riparata eccetto che nel tratto che ospita la Fondazione, spazio che gli antichi proprietari mai vollero ricoprire, il loro edificio essendo stato costruito prima della delibera comunale.

Così, quando piove l’ombrello lo teniamo aperto solo in quel tratto e nell’attraversamento delle vie laterali essendo coperti per l’intero corso eccetto quei pezzetti.

Ma che noia aprire e poi richiudere il paracqua che poi, per quanta attenzione si presti, dalla sua altezza sempre ti indirizza contro qualche schizzetto, goccioline fastidiose se ti bagnano il collo anche se certo sono meno dannose degli odierni droplets.

Per evitare questo inconveniente e l’altro dell’apri-chiudi, nella stampa sprugolina di un secolo fa si suggerisce di porticare anche i tratti scoperti, gli attraversamenti delle vie.

Non essendo architetto né tantomeno urbanista, non saprei dire quanto l’ipotesi fosse percorribile ma il fatto che l’idea sia durata l’espace d’un matin ne dimostra l’impraticabilità. Gli antenati si dovettero accontentare di quanto già avevano anche se il mugugno per la battente pioggia si abbinava per le buche che schizzavano fango e polvere ed in cui era di fatto impossibile non precipitare da tanto che erano allora numerose.

Oggi le buche, almeno nella strada importante, sono sparite ma, diciamoci la verità, quanti accidenti tiriamo a quelli che tengono l’ombrello aperto anche nell’area coperta, magari anche roteandolo per mandare via le goccioline rimaste sopra!



BERT BAGARRE