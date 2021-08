Le origini del culto della Madonna bianca

- Martedì a Portovenere si celebra la festa della Madonna Bianca, una cerimonia che ricorda un evento miracoloso verificatosi nella notte fra il 16 e il 17 agosto 1399.

Protagonista un’Immagine della Vergine di cui già l’approdo nel borgo denotò qualche cosa d’insolito che i fedeli subito inserirono fedeli nella categoria del soprannaturale. L’Immagine, infatti, era circa il 1204, era giunta sulle sponde di Portovenere contenuta all’interno di un cedro del Libano il cui tronco era stato scavato ad arte per contenere oggetti sacri. Era il modo con cui al tempo si trasportavano le reliquie: in caso di attacco si sigillava il tronco e lo si gettava in mare per salvaguardarne il prezioso contenuto.

Nella lontana notte di 622 anni fa l’Immagine ritrovata si trovava, scolorita e annerita, nell’abitazione di tale Luciardo impegnato davanti a quel dipinto e ad un altro in un’accorata preghiera perché il paese fosse salvaguardato dalla peste che infuriava. Durante l’orazione il buon fedele notò che l’Immagine riprendeva i colori scomparsi e si modificava: le mani della Madonna si congiungevano in atto di preghiera e tra le mani del Bambino tenuto in grembo, compariva un cartiglio che invitava i fedeli alle orazioni.

Per le voci del buon Luciardo che gridano il portento, è folla che accorre ad ammirarlo e venerarlo. L’evento dura qualche ora sì che, raccolte le deposizioni dei testimoni oculari, lo può certificare il notaro Giovanni di Michele. Uno dei dichiaranti arriva da Rimazore, il giurista è di Vernazza: se si affronta un viaggio non facile per l’epoca, per terra o mare non conta, la devozione non era certo poca.

Questa è la genesi della Madonna Bianca di Portovenere cui si può guardare con la fede occhio oppure con occhio sì rispettoso ma disincantato.

A me l’evento fa venire alla mente che qua a Sprugolandia, come certo in chissà quante altre parti, non è quella l’unica volta che un dipinto che raffigura la Vergine assume connotazioni miracolose in un frangente di grave pericolo sociale.

In una pestilenza successiva a proteggere il territorio si pensò fosse stata l’Immagine della Madonna della Scorza che appunto fu detta anche della Salute, della salvezza. L’Immagine di Nostra Signora della Lagora, poi chiamata della Neve, fu unica a salvarsi da una piena che tutto travolse nella landa dov’è ora l’Arsenale.

Si manifestava un concreto pericolo di morte terrena e l’essere superstiti da quella sorte fu il fatto che focalizzò l’attenzione dei bravi abitanti verso l’insperata buona sorte facendo dimenticare che per chi nutre fede la vera salvezza è quella eterna.



BERT BAGARRE