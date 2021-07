I baci al cinematografo, prima dell'avvento dello streaming

- So bene che sto sfondando porte aperte, ma per gli innamorati, specie se giovani, il must, l’obbligo, è recuperare un loro spazio per confidarsi i propri segreti in santa pace senza che nessuno possa origliare.

Qua, nella terra della Sprugola hanno assolto più che degnamente a questo compito i giardinetti, discreti custodi di giuramenti, promesse e impegni solenni destinati le più volte a cadere a terra come le foglie degli alberi testimoni delle assicurazioni fornite. Ma di questo non ci si stupisca, è la legge delle cose.

Tuttavia, essendo stati tanti gli innamorati anche decenni fa, le panchine dei giardinetti non bastavano a contenerli tutti ché anche un po’ di spazio fra le coppiette era necessario: chi dice che il coronavirus ha inventato il distanziamento sociale, non s’è mai preso una cotta in giovane età.

Occorreva, dunque, trovare per la bella gioventù della landa una soluzione che risolvesse in modo adeguato il problema. Ma non ci si scervellò per trovare la soluzione.

Per antica tradizione e per la consuetudine dei tempi andati, ogni pomeriggio si aprivano i cinematografi. Li hanno poi distrutti, nell’ordine: televisione, videoregistratore, dvd, computer, streaming ma quando la lira (per gli eventuali lettori più giovani: non lo strumento musicale ma l’antica moneta) riceveva l’oscar come valuta più forte, le gallerie dei cinema, i posti su in alto, più costosi e meno frequentati, dove il buio era più buio e dal film scendevano attenuate le voci, ebbene, quelle gallerie (benedetto chi le ha inventate) diventavano altrettante alcove.

Certo, non molto confortevoli ma quando si è, in tutti i sensi, imberbi, alle scomodità non si fa poi tanto caso.

Così i fidanzatini si accomodavano su quelle poltroncine dure quasi come i sassi dello spiaggione di Corniglia per dare inizio alla trafila consueta.

Il pomeriggio, al piano superiore del cinema si vedevano solo ragazzotte/i opportunamente dislocati per non disturbarsi a vicenda. La partouze, il gioco a più voci, non era ancora contemplata nel vocabolario amoroso dei due tizi apparigliati e intenti a prodursi nei loro arabeschi.

Nella stagione invernale, poi, i cappotti, diligentemente stesi lungo le gambe, funzionavano quasi come plaid. Solo un ignaro e solitario avventore del piano alto poteva chiedersi come si facesse a sentire freddo in una sala così ben riscaldata.

Oggi, invece, portiamo giubbotti e piumini caldi dentro e freddi al tatto, ma allora...

Allora le bimbe non portavano i calzoni, Mary Quant nessuno sapeva chi fosse e la parola collant, se qualcuno l’avesse pronunziata, avrebbe fatto pensare a un nuovo tipo di attaccatutto.

Oggi c’è lo streaming: non sanno che cosa si perdono.



BERT BAGARRE