Costanza, una storia d’amore

- Qualcuno forse ricorda, ne “Il manoscritto di Laneghè”, il racconto intitolato “L’amante segreto”, è la storia di Rita, una signora ottuagenaria che aveva tenuto nascosto in casa per 25 anni il proprio amante, e nessuno aveva sospettato della sua esistenza fino alla scomparsa della signora stessa, neanche i parenti più prossimi che periodicamente l’andavano a trovare. Bene, quella è una storia vera. Come è vera la seguente – evidentemente non così raramente l’amore induce comportamenti che neanche il più fantasioso narratore riuscirebbe ad inventare – raccontatami dalla protagonista stessa che chiameremo:



“Costanza, di nome e di fatto”, si era trovata a pensare una mattina struccandosi davanti allo specchio. Specchio che, apatico, le inviava i segni del tempo che passava, apatico, come la sua vita.

Sulla sua pelle si registravano cambiamenti, mentre alle spalle aveva migliaia di ore passate nello stesso avvilente modo: in attesa.

Un tempo era l’attesa di promesse, a volte mantenute, cui si abbeverava con avidità. Quell’attesa si era poi trasformata nel corso degli anni nell’attesa di lui.

Lui.

Senza pretendere altro che la sua compagnia, trovandosi talvolta a mendicarla, e odiandosi per questo ogni volta un poco di più.

Se solo non fosse stata così cieca e disperata, avrebbe visto in lui quello che era sotto gli occhi di tutti: un manipolatore, narcisista, dall’ego smisurato, naturalmente privo di ogni forma di compassione.

Ma era pazza di lui e non riusciva ad abbandonare l’abitudine che l’aveva accompagnata ogni notte per 20 lunghi anni: quella di andare a dormire truccata, bella, con l’intimo più sexy che mensilmente, ad ogni stipendio, rinnovava.

Perché ha aspettato, ogni sera, inutilmente, l’uomo per lei più importante.

Per 20 anni, ogni notte.

Lo vedeva ogni giorno, segretaria dello studio che lui aveva ereditato dal padre; lei lavorava già lì quando lui fece la sua apparizione, e le fu facile innamorarsi.

Poco più grande di lei ma con una vita già costruita alle spalle. Una vita di copertina, si compiaceva a definirla lui: Porsche, villa con piscina, due figli rigorosamente biondi e una bellissima moglie.

Moglie che avrebbe dovuto lasciare, in quei 20 anni, un numero infinito di volte: “Dopo Natale. Ho bisogno di qualche tempo ancora. Aspettiamo l’estate. Mio figlio piccolo ha problemi. Ieri sera le ho parlato ma ha avuto una crisi isterica…” Ormai non ricordava nemmeno più tutte le scuse usate per mantenere quello che per lui era il ménage perfetto. infinitamente più comodo di qualunque scelta.

Si vedevano, sempre da lei, quando lui aveva tempo e voglia. Una notte (la notte in cui la moglie era al capezzale del padre), lei già dormiva, lui si presentò a casa sua senza preavviso, sorprendendola, e lei impiegò anni a perdonarsi per non essersi fatta trovare al meglio della sua bellezza.

Da allora, per ognuna delle 7305 notti seguenti, non volle più ripetere quell’errore. Quindi, ogni notte, per 20 anni, trucco e intriganti lingerie.

“Costanza di nome e di fatto”, si ripeté senza un filo di trucco davanti allo specchio quella notte. La mattina, in studio, lui aveva detto che si sarebbe separato, finalmente, ma… per sposare un’altra. Un’altra che, non la sorprese, aveva 30 anni, la stessa sua età all’inizio di quella loro relazione.

Costanza non riuscì, quella mattina, ad assorbire la notizia con indifferenza. Non finse alcun malore, sbiancò, perché davvero stava male, e chiese il permesso di andare a casa.

Negli occhi dell’uomo che tanto aveva amato e che, suo malgrado, continuava ad amare, non lesse nessuna preoccupazione, nessun sentimento, nessun riguardo per lei che aveva ricevuto la notizia insieme agli altri colleghi… e solo perché avevano avuto disposizioni di non inoltrare più le telefonate della moglie e di “fare muro” se si fosse presentata sul lavoro.

“Fare muro…” Costanza, davanti allo specchio, si sorprese a pensare con dolore a tutti quei muri alzati da lei per proteggere la loro relazione. Le sere passate in casa per non perdere preziose telefonate (ancora lontani erano i cellulari), gli amici allontanati nel corso degli anni, i genitori che avevano capito e la guardavano con un misto di rabbia e pena, i figli che non aveva avuto, la vita che non aveva vissuto. Una prigione nemmeno dorata di cui lei sola aveva chiavi e della quale non sapeva che farsene. Adesso doveva imparare ad usarle, ma intanto non sapeva che fare della vita buttata e di quella che, nonostante non le piacesse, aveva davanti.

In ogni caso Costanza, per la prima volta in 20 anni, quella notte non si sarebbe truccata.