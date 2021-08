Chi ha ucciso la noia?

- Breve dialogo rubato su una spiaggia.

La mamma al figlio, dodici/quattordici anni, rilassato sulla sdraio in mezzo al bailamme di metà agosto: «Maicol, ma che stai facendo?» «Niente mamma.» «Come niente?!? Dai! Smetti di annoiarti. Fai qualcosa, un tuffo, vai dagli amici, guarda lo smart, gioca, chatta; su, fai qualcosa…!».



Ci sono mancanze di cui ci rendiamo conto immediatamente: l’ombrello in un giorno di pioggia, le chiavi che non trovi in tasca sulla soglia di casa, un libro amato che sai d’avere prestato ma proprio non ricordi a chi… e poi ci sono assenze che passano praticamente inosservate nelle pieghe delle nostre ore.

Poi, all’improvviso, arriva un dettaglio, un particolare e l’assenza l’avverti tutta, sentendoti anche in colpa per non averla percepita prima. Quasi come quando muore una vecchia zia, amata da lontano ma mai seguita davvero nella frenesia quotidiana… ti senti in colpa per non averla frequentata maggiormente, conosciuta né coccolata abbastanza.

Quanti di noi, da un po’ di anni ormai, hanno smesso di annoiarsi? O meglio, in quanti ci siamo permessi il lusso di non fare assolutamente nulla, non pensare a nulla senza prendere il telefono in mano?

Una recente ricerca ha evidenziato come ciascuno di noi controlli il telefono in media ogni 20 secondi!

Davvero abbiamo così paura del vuoto? Delle ore “senza senso” passate a pensare, fantasticare, forse a programmare… ma facendo ri go ro sa men te null’altro?

L’aspetto più grave però è che i nostri ragazzi, gli adulti di domani, quella sana, necessaria, spesso creativa noia non hanno mai avuto maniera di sperimentarla. Vuoi per l’irrinunciabile corso di Ikebana che deve assolutamente seguire nostro figlio, vuoi, soprattutto, perché lui per primo riempirà con lo smartphone, ogni secondo della sua vita non impegnato in altre attività.

Dopo avere ascoltato quel breve dialogo m’è venuto da chiedermi quali conseguenze potrà avere questa mancata esperienza, mi sono chiesto quale pena potrebbe essere prevista per il reato di furto della noia. Reato penale contro la persona, ovviamente. Ma come in tutti i reati si registrano anche vittime indirette: la fantasia per prima, e l’otium degli antichi romani, che non significa "dolce far niente", ma, anzi, un tempo libero dagli impegni durante il quale lasciarsi andare alla dimensione, appunto, creativa.

Lo slogan scritto sui muri non potrà più essere il bellissimo “Fantasia al potere!”, ma il malinconico “Dov’è finita la fantasia?”.

E sono arrivato alla conclusione che se, senza colpevolmente rendercene conto, cresciamo generazioni che non sanno sognare abbiamo miseramente fallito come educatori.

Quindi, riassumendo: chi ha rubato la noia ci ha deprivato anche della fantasia. La fantasia che è spesso la via di fuga più sana da una realtà che ci sta stretta ma che non vogliamo o possiamo cambiare.

La nostra comfort zone non è mai solo e davvero “comfort”, temo che più spesso sia un tunnel che, al massimo, cerchiamo di rendere confortevole perché non abbiamo il coraggio di continuare ad andare avanti, incontro alla luce.

Gli adulti di domani, senza la noia e quindi senza la fantasia, non sapranno nemmeno che oltre al tunnel c’è la luce. Non sapranno che oltre la fatica e le frustrazioni ci sono opportunità da cogliere e possibilità da vagliare, perché opportunità e possibilità si costruiscono nella nostra testa prima ancora che sulla carta.

Ma, forse, la noia non è davvero morta, è in prognosi riservata, in attesa di un miracolo – ovviamente fantasioso – che possa risvegliarla.



Per questo motivo, con questa speranza, lasciando la spiaggia mi sono avvicinato a Maicol e senza fermarmi gli ho sussurrato: «Resisti!».

Credo abbia capito, perché mi sembra abbia sorriso.