Bulaco e lo Spietato

- Ultimissimi anni ’60, un borgo nel Golfo.

Più che un paese un quartiere edificato qualche anno prima per dare un posto dove dormire alle tante famiglie giunte alla Spezia in quella specie di seconda ondata arsenalotta che fece seguito al boom economico. Quel luogo, dove prima c’erano soltanto campi abbandonati e, qua e là, alcune vigne di dubbia proprietà, aveva visto sorgere anonimi palazzoni che ospitavano la varia umanità giunta da tutte le regioni e che in seguito diede vita a quello splendido mescolio di sangue che ha regalato alla nostra città le più belle ragazze d’Italia.

Era il tipico ambiente senza substrato culturale, senza storia, ogni famiglia portava la propria, e le varie identità all’inizio appena si sfioravano, poi si toccavano, interagivano e infine si trasformavano in qualcosa di strano, a volte di bello, che fino a poco prima non esisteva. Allo stesso modo in cui, forse, ha avuto inizio l’umana evoluzione.

Tra le persone che vivevano in quel… ok, chiamiamolo paese, ce n’erano alcune decisamente peculiari, che negli anni a seguire sarebbero diventate leggendarie tra i bambini che crescevano e, più di tutti, vivevano in quel luogo di confine tra il nulla e la Città, che era lì, a pochi minuti ma a loro appariva lontana come l’America.

Due di queste erano lo Spietato e il Bulaco.

Lo Spietato, sui trent’anni, aveva ricevuto questo appellativo per il fatto che millantava che si era fatto tutte le donne del quartiere, giovani e vecchie, brutte e belle, senza, appunto, nessuna pietà!

Il Bulaco, a suo dire di cinque anni più giovane, a suo dire perché a guardarlo era davvero impossibile dargli un’età, era stato soprannominato così perché quando iniziava a bere un quartino di rosso alla volta non si fermava più e al bar/trattoria avevano stabilito che un capiente “bulaco” sarebbe stato il recipiente adatto ai suoi bisogni.

Lo Spietato e il Bulaco erano sempre insieme, squattrinati e senza un lavoro fisso, vivevano di espedienti, come a dire il vero anche altri in quel luogo, ma la loro fantasia nello sbarcare il lunario superava quella di chiunque. Come quella volta che decisero di canarizzare i passeri.

Lo Spietato, che, per trarne qualche guadagno, aveva sviluppato una straordinaria capacità di osservazione, aveva notato che in quel periodo andavano di moda i canarini.

Le signore amavano tenerne uno in una bella gabbietta in casa per deliziarsi con il loro canto e tra gli uomini era nata una vera e propria competizione su chi aveva l’esemplare più bello che aveva portato non pochi di loro a realizzare dei veri e propri piccoli allevamenti. Insomma, avere uno o più canarini era il must di quel periodo.

I due si misero a “ragionare” e infine stabilirono che, 1: la richiesta aumentava, 2: i negozi avevano difficoltà a reperirli, 3: i prezzi salivano! Era chiaro quindi che quello sarebbe stato il business del futuro. Occorreva procacciarsi quindi più canarini possibili e dopo andare casa per casa, osteria per osteria, per vederli a prezzi concorrenziali.

Il piano era perfetto, erano fieri di quella pensata. Ora non restava che procurarsi i canarini, e qui la loro strategia subiva un lieve intoppo, non avevano la minima idea di dove potessero trovare i canarini. Bulaco allora disse: «I g’en o?ei, i sian ‘nti boschi».

Così si armarono di pezzi di reti da pesca rubati nottetempo sulle barche nella marina più vicina e li stesero tra i rami dei valloni soprastanti l’abitato.

La sera successiva andarono a controllare, ma di canarini neanche l’ombra. S’erano, poveri loro, impigliati però una dozzina di passerotti. I due erano veramente arrabbiati, vedevano in quel frullare d’ali i loro sogni di facili guadagni andare in fumo. Ma infine lo Spietato ebbe un lampo di genio e disse sottovoce, quasi pensando tra sé: «Canarizziamo i passeri!» Bulaco non aveva minimamente capito cosa intendesse il suo amico ma disse comunque sogghignando: «Bella Idea!»

E così iniziò il loro impresa di commercio, durò molto poco in verità ma fu decisamente intensa per i loro standard.

Presero quei poveri passeri, li misero nelle gabbie che s’erano portati e andarono nell’appartamentino, una specie di tana, dello Spietato. Poi acquistarono lanolina e un colorante giallo solubile in acqua, ed iniziò una sorta di catena di montaggio.

Bulaco immergeva i passeri nella lanolina facendo attenzione a non affogarli finché le piume diventavano candide, poi li passava allo Spietato che li immergeva nel contenitore dove aveva preparato un intenso color limone, li intingeva fino a che non assumevano la tinta, secondo lui, più consona (nel tempo acquisì una sensibilità tale da giocare anche sulle sfumature) e poi li mettevano ad asciugare nella gabbia sul davanzale.

Una volta pronti i passeri-mutanti vennero proposti prima ai paesani e poi ai borghi limitrofi (con discreti guadagni) ma infine, per avidità, fecero il passo più lungo della gamba e proposero i loro prodotto a un negozio di animali in città e vennero ovviamente immediatamente scoperti.

Riuscirono a fuggire, ma i loro affari finirono lì, terrorizzati all’idea di essere denunciati per tutta una serie di reati che il negoziante gli aveva elencato.

Per un po’ tornarono a sopravvivere con altri stratagemmi, ma dopo poco scomparvero; nessuno s’impegnò mai troppo per scoprire dove fossero finiti. I loro curiosi canarini silenziosi, invece, vissero ancora a lungo nelle gabbiette di quello strano paese.