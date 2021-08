Andavamo al cinema, ma non per i film

- Nella puntata della settimana scorsa abbiamo ricordato quanto siano state utili le sale cinematografiche ai bei tempi de quando a evimo fanti. Più che nella proiezione di pellicole, l’importanza di questi impianti risiedeva, infatti, nell’incentivazione data allo sviluppo dei rapporti interpersonali: fra i giovani virgulti della Sprugola in massima parte, ma anche per attempate persone che cercavano nel confortevole ritrovo la possibilità di colmare alcune delle loro carenze relazionali.

In ogni caso le sale dei cinematografi conseguivano la nobile finalità della socializzazione, quella stessa che costituiva uno degli scopi istituzionali della scuola dell’obbligo anche se in verità va detto che nelle aule quello scopo si portava a casa con maggiore difficoltà.

Giova ricordare che a dispetto delle diverse capacità educative classi e cinema un paio di cose in comune le avevano: il display con cui ci si aiutava per educare all’intesa reciproca costituito nell’un caso dalla lavagna e nell’altro dallo schermo di tela bianca, e la ruvidezza dei posti su cui ci si accomodava, i banchi e le poltroncine. A marcare la differenza fra le due sistemazioni, entrambe non costruite da artigiani della qualità, il fatto che era sconveniente e neppure passava per l’anticamera del cervello, cercare sollievo al disagio della postura passando il braccio attorno al collo del compagno.

Portare al cinema quella che si pensava essere l’oggetto del proprio desiderio non equivaleva a quello che oggi si definisce rimorchiare e che allora si chiamava punta, manco i fanti fossero levrieri, se non altro perché, come sempre del resto, chi si credeva cacciatore era invece solo un’ingenua preda.

Quando poi si acquistavano i biglietti d’ingresso superando il rossore dovuto all’ineluttabile vergogna di essere compresi nelle reali intenzioni, la parte propedeutica del corteggiamento si era già ampiamente consumata: l’accettazione da parte della fantela di condividere la visione della pellicola costituiva già di per sé il fatto che del film non si sarebbe praticamente visto alcun fotogramma causa l’incombenza di altre più pressanti mansioni.

Tutte le storie imbonitrici sciorinate per ottenere il consenso (“è un film di cui tutti dicono solo bene”) finivano inevitabilmente non appena si spengevano le luci nella sala e si accendeva lo schermo.

In un attimo, in quel momento, l’ermeneutica della pellicola si dispiegava nell’esegesi dell’approccio e delle sue normali, inevitabili conseguenza.

Erano i tempi, i ciù veci lo ricorderanno, che Mina cantava “Renato, mi porti al cinema e guardi il film”.



BERT BAGARRE

Redazione

07/08/2021 11:46:56