Giro della Lunigiana, è tutto definito. Appuntamento al 2 settembre

Sarzana - Val di Magra - E’ calato il sipario sul 45° Giro della Lunigiana, la più importante gara internazionale a tappe per la categoria juniores in programma sulle strade liguri toscane dal 2 al 5 settembre 2021. La cerimonia di presentazione si è svolta alla Fortezza Firmafede di Sarzana col patrocinio del Comune di Sarzana per cui ha fatto gli onori di casa la sindaca Cristina Ponzanelli che ha espresso la sua soddisfazione per avere riportato il Giro della Lunigiana a Sarzana dopo oltre dieci anni. Considerando il periodo feriale e il primo giorno di green pass molto nutrita la presenza delle istituzioni a partire da Roul Giacomo Giampedrone Assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria Ente promotore della manifestazione, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che farà indossare la prima maglia verde di questa edizione che vedrà la partenza da Fiumaretta come hanno ricordato l’assessore del comune di Ameglia Gregorio Ravani e il consigliere Lucio Petacchi, il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti che ospita il Lunigiana per il terzo anno consecutivo, la sindaca di Fosdinovo Camilla Bianchi che con l’impegno dell’assessore allo sport Paola Galiati dopo due anni di assenza ha riproposto il classico arrivo nel suo comune in ricordo di Graziano Battistini.



Novità assoluta la tappa di Fivizzano. Il sindaco Gianluigi Giannetti con la sua presenza ha voluto esprimere la sua soddisfazione per avere riportato il Giro nella Lunigiana storica con la tappa regina di sabato 4 settembre, il green pass ha tenuto lontano fisicamente l’assessore allo sport del comune di Massa Paolo Balloni che comunque telefonicamente ha voluto esprimere la soddisfazione dell’intera amministrazione comunale nell’ospitare la partenza da Piazza Aranci dell’ultima tappa del Lunigiana.



Significativa la presenza degli Sponsor privati a partire da Ginevra Vezzi di Poliartigiana sponsor della prestigiosa maglia verde insieme alla Città di Luni, Fabio Pepe e Caterina Vergassola in rappresentanza di Spigas e Terre di Luni, Andrea Conchione per la Conad e Paolo Colò in rappresentanza di Seprin. La FCI era rappresentata dal Vice Presidente Ruggero Cazzaniga dal Revisore dei Conti Simone Mannelli e dai Presidenti del Comitato Regionale Ligure Sandro Tuvo e Toscano Saverio Metti. Presente anche il Comandante Rossi in rappresentanza della Polizia Stradale. Presenti i tre direttori di corsa gli spezzini Alessio Baudone Marco Casini e la massese Lucia Noletti i volontari del Gruppo Alfa Victor, dei Carabinieri in Pensione e la P.A. di Carrara che fornirà il servizio di assistenza con tre ambulanze e una auto medica, a rappresentare i venti motociclisti della scorta tecnica il suo coordinatore Gianluca Buriani. Renato Dicasale ha illustrato i tracciati delle cinque tappe.



- Giovedì 2 settembre Fiumaretta - La Spezia km 89,3

- Venerdì 3 settembre al mattino Lerici - Marinella km 55,2 e al pomeriggio Ameglia (Terre di Luni) - Fosdinovo km 53,6

- Sabato 4 settembre Fivizzano - Fivizzano km 104,6

- Domenica 5 settembre Massa - Casano di Luni km 106,3



Infine le miss hanno fatto passerella per mostrare le maglie sponsorizzate del 45° GIRO DELLA LUNIGIANA

- Maglia verde classifica generale CITTA’ DI LUNI-POLIARTIGIANA

- Maglia blu classifica a punti REGIONE LIGURIA

- Maglia rossa GPM BANCA BVLG

- Maglia bianca classifica giovani NERISOTTOLI.IT

- Maglia arancione classifica T.V. MEMORIAL MASSIMO VANELLO ASS. SP AMEGLIA

- Maglia celeste classifica stranieri METALCOST

- Maglia azzurra classifica generale squadre SPIGAS TERRE DI LUNI

- Maglia senape classifica squadre stranieri PIZZERIA RUSTICANELLE

- Maglia rosa al più combattivo SE.PR.IN.

- Maglia blu primo ligure MEMORIAL ANTONIO CIBEI COM. CASTELNUOVO M

- Premiazione del vincitore di tappa CONAD

Redazione

09/08/2021 09:19:00