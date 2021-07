Santo Stefano, FdI: "Trattative senza di noi? Siamo abbastanza radicati da correre da soli"

Sarzana - Val di Magra - “Nei prossimi giorni presenteremo la nostra proposta e lavoreremo per condividerla con chi non si riconosce né nel centrosinistra né nell'accoppiata Lega Popolari”. Lo si legge in una nota diffusa da Fratelli d'Italia. A parlare, il coordinatore provinciale Davide Parodi, che commenta le indiscrezioni circa trattative tra Lega e Liguria Popolare in vista delle elezioni santostefanesi del prossimo autunno. Trattative, scrive Parodi, "che non ci hanno visto fra i protagonisti. Abbiamo sempre cercato l’unità della coalizione e siamo stati promotori di un tavolo provinciale per favorire l'aggregazione del centro destra in tutti i comuni al voto, ora scopriamo che esistono trattative trasversali da cui siamo esclusi. Nessun problema: siamo abbastanza organizzati e radicati per correre anche da soli".

REDAZIONE

02/07/2021 16:46:39