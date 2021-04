Approvato il bilancio di previsione, indebitamento resta invariato

- Con nove voti favorevoli e tre contrari il Consiglio comunale di Sarzana ha approvato ieri il bilancio di previsione 21-23 che nei giorni scorsi era già stato illustrato nei suoi passaggi principali dal sindaco Ponzanelli e dall'assessore Baroni (QUI) Quest'ultimo nella seduta terminata a tarda notte ha parlato di un bilancio “prudente nella determinazione delle spese” grazie a congrui accantonamenti per i debiti fuori bilancio e per passività potenziali, ma anche “ambizioso per gli impegni che l'amministrazione si pone e per la determinazione delle spese di investimento in conto capitale e in sostegno alla spesa per il sociale”. Il titolare della delega specifica ha inoltre ricordato come non siano stati fatti anticipi di tesoreria e come a inizio esercizio 2021 in cassa ci siano oltre 7,6 milioni di euro. Quanto all'indebitamento, definito “sotto controllo e senza sostanziali variazioni rispetto allo scorso anno”, questo si attesterà a 27,6 milioni nel 2021 con una previsione di riduzione a 26,5 milioni al termine del prossimo biennio. “I revisori – ha concluso – hanno accertato l'attendibilità delle previsioni di cassa e segnalato la coerenza del bilancio al piano degli investimenti certificandone quindi l'equilibrio”.La discussione – che ha registrato anche un duro attacco di Mione nei confronti di Rampi – ha visto l'opposizione agguerrita sui temi già sottolineati nella pratica precedente relativa al Dup (QUI) , con il gruppo di maggiornaza che ha invece difeso scelte e operato della giunta. Domani altra seduta con all'ordine del giorno il rendiconto della gestione 2020.