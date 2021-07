Ai Prati di Vezzano cabaret e trasformismo con Luca Lombardo

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 9 luglio alle 21 presso il Parco comunale della Fontanetta in località Prati di Vezzano Ligure, si terrà lo spettacolo di magia, cabaret e trasformismo con Luca Lombardo. Luca Lombardo è un mago, clown, trasformista con esperienza internazionale nell’ambito televisivo, teatrale e circense. Di recente è stato protagonista al Festival di Sanremo con lo Stato Sociale portando in scena un vero spettacolo di magia e trasformismo durante la famosissima competizione canora, una verà novità per il Festival. Spesso definito dai media come erede del grande Arturo Brachetti, Luca ha ricevuto perfino i complimenti dell’attrice inglese Karen Dotrice, protagonista del famosissimo Film “Mary Poppins” per il suo modo innovativo di fare spettacolo. In questa occasione porta il suo spettacolo “ Crazy Magic Show” uno spettacolo estivo per l’intera famiglia. Cabaret, Magia, trasformismo, poesia……. insomma un susseguirsi di numeri di alta classe e di divertimento dove il pubblico sará vero protagonista della serata. L’appuntamento con le risate per questo spettacolo, completamente gratuito, è quindi per venerdì 9 luglio.

Redazione

07/07/2021 08:10:11