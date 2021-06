Piazza Garibaldi come il "Fight Club", scazzottata fra due giovani finisce in Rete

Sarzana - Val di Magra - Come il Fight Club ma senza particolari regole di discrezione. È finita infatti anche sui seguitissimi canali social di “Welcome to Favelas” la scazzottata fra due giovani a petto nudo avvenuta probabilmente nella notte fra sabato e domenica (con i Carabinieri impegnati sul caso del femminicidio di Caastelnuovo) in piazza Garibaldi a Sarzana, luogo sempre più turbolento dalla fine del coprifuoco e la piena riapertura dei locali. I due si sono affrontati circondati da decine di coetanei in una zona della città, in pieno centro, dove ogni fine settimana si contano risse, schiamazzi e spiacevoli episodi di degrado, testimoniati non più tardi di stamani anche da alcuni esercenti, stufi dello scenario disarmante che si presenta dopo le nottate alcoliche. Un malcontento che sta crescendo sempre di più anche fra i residenti ormai stanchi di una situazione non nuova che era stata interrotta solo dal lockdown.

Episodi quelli del weekend appena trascorso, che si sommano all'accoltellamento di via della Pace e al pestaggio di via Muccini.





REDAZIONE

14/06/2021 19:45:59