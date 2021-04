In vendita appartamenti dei "Palazzi Botta"

Sarzana - Val di Magra - Potrebbero presto essere abitati i primi appartamenti dei Palazzi Botta di via Muccini a Sarzana, ormai dal 2008 al centro delle cronache politiche – ed economiche – della città che da qualche giorno, dopo tante peripezie sono anche semplice materia immobiliare.



Reoco, società di investimento del Gruppo Banca Carige, ha infatti messo in vendita alcuni spazi del “modernissimo complesso residenziale/commerciale Rosso Mattone di nuova costruzione e di importante design, in pronta consegna”. Descrizione che corrisponde a quanto mostrano foto e inserzioni pubblicate dall'agenzia “Mocchi immobiliare” che mostrano rifiniture interne e panorami sulla città da finestre e balconi dei sei appartamenti i cui prezzi oscillano fra i 165mila e i 240mila euro. Reoco mette in vendita inoltre spazi commerciali attualmente “in open-space al grezzo” e rende disponibile la prenotazione di altre soluzioni anche ad uso ufficio nelle palazzine ancora da completare.



Per quanto riguarda la parte pubblica restano invece ancora da realizzare i 33 alloggi a canone sostenibile che sarebbero dovuti essere pronti per febbraio e per i quali è stata invece concessa una proroga al 12 dicembre 2021 dopo che il Comune, con l'attuale giunta che aveva ereditato la pratica spinosissima, aveva rischiato di perdere i contributi.

B. M.

14/04/2021 18:18:17