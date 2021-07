Il vescovo a Castelnuovo per la festa patronale di Santa Maria Maddalena

Sarzana - Val di Magra - Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti sarà giovedì prossimo 22 luglio a Castelnuovo Magra per celebrare alle 18 la Messa solenne in occasione della festa patronale di Santa Maria Maddalena. In tale occasione conferirà le Cresime. Sempre in occasione della festa patronale, il mattino alle 11, nell’oratorio dei Bianchi, Egidio Banti e Barbara Sussi presenteranno il libro di Maria Luisa Eguez “Maria Maddalena, testimone di fede e di amore”, frutto di una accurata ricerca storica. In settimana il vescovo Palletti celebra Messa e conferisce le Cresime in occasione delle feste patronali di Santa Margherita martedì alle 11 a Madrignano e nel pomeriggio alle 16.30 e 18.30 (due turni) alla Pieve di Arcola. Sabato alle 18, infine, a Ponzò di Riccò del Golfo





Redazione

18/07/2021 16:29:40