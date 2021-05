Camaiora: "Parere contrario a onorificenza per Pino Meneghini è da poveri di spirito"

Sarzana - Val di Magra - "Il parere contrario all’onorificenza del XXI luglio a Pino Meneghini, una degli intellettuali sarzanesi più brillanti che erano rimasti alla nostra città, qualifica i rappresentanti di Pd, Cgil e Anpi per ciò che sono: dei poveri di spirito". Così Andrea Camaiora, ex consigliere comunale che in proposito osserva: "Pino, dal Cielo, probabilmente starà commentando come avrebbe fatto se fosse ancora tra noi: «Ma che vergogna!». E la vergogna è tutta di un sindacato che rappresenta pensionati, un partito che evoca soltanto tasse e un’associazione partigiani dove ormai non ci sono più partigiani veri ma solo partigiani di altre età, partigiani di un’ideologia morta, sepolta e sconfitta. Amanti di quei partigiani che magari, come in molte altre parti d’Italia, si tenevano i fucili nascosti al teatro Impavidi sognando una rivoluzione comunista e che per fortuna ci siamo risparmiati. Tutto il resto sono chiacchiere".

"Meneghini - aggiunge - è la persona che ha maggiormente contribuito alla riscoperta dei fatti del 21 luglio 1921, collocandoli in una prospettiva nazionale ma non prescindendo dalla minuziosa introspezione dei protagonisti del tempo. È patetico questo trincerarsi degli ex comunisti dietro il fatto che sia scomparso. Quando alcuni anni fa per primo chiesi il ritiro della cittadinanza onoraria al dittatore comunista sanguinario della Corea del Nord, Kim Il Sung, la risposta fu: non si può perché è morto. Ora il premio a Meneghini non si può dare per la stessa ragione. La verità - conclude Camaiora - è che Pino è molto più vivo di certi morti che camminano per via Mazzini e di cui nessuno si ricorda oggi, figuriamoci domani".

REDAZIONE

21/05/2021 19:53:02