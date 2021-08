Il presidente di Agia Liguria nominato membro dei Giovani del Ceja a Bruxelles

Liguria - Il presidente di Agia Liguria, associazione Giovani Imprenditori Agricoli, che fa parte della Confederazione Agricoltori Christian Gastaldi è stato nominato titolare a Bruxelles, per il Civil Dialogue Group “Quality and Promotion” .



La nomina è arrivata grazie alla "sua spiccata attività nel mondo dell'imprenditoria agricola e della rappresentanza della categoria". Gastaldi farà ufficialmente il suo ingresso come nuovo membro dei Giovani del Ceja (Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori) il 30/11/ 2021 in occasione della prima riunione del gruppo.



“Voglio ringraziare prima di tutto CIA Imperia, CIA Liguria, e la CIA Nazionale, - ha detto Gastaldi - che mi sono sempre state vicine, e mi hanno permesso di intraprendere questo processo di crescita nel mondo della rappresentanza agricola. “Quality and Promotion” è un CDG strategico ed importante, perché mai come in questo momento vi è bisogno a Bruxelles di una rappresentativa territoriale forte, capace e sicura, soprattutto per quanto riguarda la promozione dei nostri prodotti a livello Europeo e Mondiale. Sono pronto a lavorare, per raccogliere quante più istanze possibili dai colleghi produttori del nostro territorio, e farle valere in sede Europea”



Redazione

01/08/2021 17:30:38