Oltre 25mila prenotati in una settimana, presto l'80 per cento dei liguri con almeno una dose

Liguria - “Negli ultimi 7 giorni sono state 25.762 le prenotazioni per la vaccinazione anti Coronavirus. Il mese di settembre sarà determinante per la lotta alla pandemia visto che in Liguria presto raggiungeremo l’80% della popolazione vaccinata almeno con una dose e questo ci permetterà di trascorrere un autunno in sicurezza, riprendendoci la nostra libertà e tutelando la nostra economia”. Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti sull’andamento della campagna vaccinale. Il 77,42% della popolazione ha infatti effettuato almeno una dose mentre il 66,29% ha completato il ciclo (116,818 in Asl1, 160.084 in Asl2, 426.800 in Asl3, 84.169 in Asl4, 129.227 in Asl5).

“In Liguria prosegue anche la linea dedicata per gli insegnanti – ha aggiunto il presidente Toti - che potranno recarsi agli hub regionali per effettuare la vaccinazione senza prenotazione. Questi giorni saranno determinanti per permettere alla scuola di ripartire in sicurezza e il buon esempio sta arrivando proprio dai giovani, visto che una delle fasce che si è vaccinata di più è quella tra i 20 e i 29 anni, raggiungendo il 74,17% mentre tra i 12 e i 17 anni il totale dei prenotati è arrivato a 38.568, 446 in più rispetto a ieri”.

Intanto per quanto riguarda l’andamento della pandemia in Liguria sono 120 i nuovi positivi, a fronte di 3.975 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.782 tamponi antigenici rapidi.

L’incidenza media settimanale si attesta a 72 casi ogni 100 mila abitanti (44 Savona, 88 a Spezia, 106 a Imperia, 51 a Genova).

Redazione

31/08/2021 19:41:05