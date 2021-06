"Mister Italiano grazie, ma un eventuale addio così sarebbe amaro"

- "Buongiorno,

scusate vi scrivo per rivolgere al nostro bravo Mister Aquilotto un pensiero.

I tifosi non smetteranno mai di ringraziarti per il sogno seria A prima conquistato e poi mantenuto.

Un eventuale addio così ci lascerebbe con un po' di amaro in bocca dopo tanto zucchero e soprattutto pensavo se una società come la viola ti attenderebbe dopo un inizio di campionato difficile come hai avuto qui al primo impatto e non iniziasse il solito balletto di addii veloci e altrettanto veloci ritorni.

Possiamo dire una consuetudine abbastanza squallida che si verifica puntualmente.

Fiduciosi i tifosi aspettano di rivederti nel nuovo Picco a dirigere come sai tu le Aquile

con affetto"



Stefano

18/06/2021 15:52:15