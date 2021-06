Tella torna in Italia ed incontra Riccardo Pecini per chiudere

La Spezia - Sono comunque giorni di attività in sede Spezia. Tra iscrizione, stadio, gli ultimi documenti da firmare prima di annunciare il ritiro di Ronzone ed assemblea di Lega, è giusto la parte tecnica, da Italiano in giù, a potersi godere qualche settimana di ferie. Nishant Tella nelle scorse ore, aggiungendosi ad Andrew Ramsey che era partito subito dopo la fine del campionato, così oggi è la dirigenza italiana a muoversi tra le incombenze. L'organigramma societario resta da definire e non mancheranno novità da qui alla fine del mese.

Tella è comunque atteso nuovamente al Ferdeghini a partire dalla prossima settimana, quando spera di poter chiudere con Riccardo Pecini ed affidargli le chiavi del mercato interno e non solo. Il lunigianese conta ormai i giorni prima della separazione dalla Sampdoria, con cui non paiono esserci più spazi di riavvicinamento. Dopo i segnali di avvicinamento, indiretti, lanciati da Carlo Osti la scorsa estate e quelli di Daniele Faggiano di fine maggio, un altro dirigente di peso è pronto a lasciare Genova per lo Spezia. E forse anche questo è segno dei tempi.

A.BO.

08/06/2021 07:17:25