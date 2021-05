Spezia-Torino affidata al big Daniele Orsato, c'è Mariani al Var

La Spezia - L'arbitro più in vista d'Italia ed uno dei più quotati al mondo per Spezia-Torino. Daniele Orsato della sezione di Schio è stato designato per la sfida salvezza in programma domani al Picco. Torna alla Spezia due e mesi e mezzo dopo aver diretto il pareggio per 2-2 contro il Parma. Un segnale dell'attenzione che viene riservata alla sfida delicatissima di domani.

Il fischietto veneto sarà coadiuvato da Alessandro Giallatini e Valerio Colarossi di Roma 2. Il quarto uomo sarà Manuel Volpi. Al Var ci sarà Maurizio Mariani di Aprilia con Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia come AVAR

REDAZIONE

14/05/2021 12:57:05