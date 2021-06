Saponara parlerà con la Fiorentina: è nella lista di Vincenzo Italiano

La Spezia - Nel finale di stagione si è intuito quanto Riccardo Saponara possa essere prezioso per una squadra come lo Spezia. Sensazioni reciproche, confermate dallo stesso giocatore all'indomani della fine del campionato. Oggi è alle Maldive in vacanza, al ritorno capirà di più del suo futuro. Vincenzo Italiano, fresco di rinnovo, lo ha inserito nella lista dei calciatori che vorrebbe avere nuovamente alle sue dipendenze.

Lo Spezia arriva in un momento propizio, visto che l'attaccante ha un solo anno di contratto rimasto con la Fiorentina. I viola hanno di recente cambiato allenatore e Rino Gattuso è destinato ad avere un peso nei destini calcistici di Saponara. Le possibilità che Saponara si svincoli per trovare un accordo con gli aquilotti ad oggi sono reali. Materiale da approfondire nella seconda metà del mese.

A.BO.

03/06/2021 19:00:24