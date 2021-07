Pecini sempre in pressing per Ellertsson, bisogna convincere la Spal

La Spezia - Prosegue la trattativa fra Spezia e Spal per portare in maglia bianca la giovane mezzala islandese Ellertsson che la scorsa stagione in Primavera 1 ha collezionato sei reti in 29 presenze. Proprio in ottica salto di categoria – ed eventuale stop al mercato il prossimo anno - per la squadra giovanile, Pecini sarebbe intenzionato a chiudere per mettere il giocatore a disposizione dell'allenatore aquilotto Tugberk Tanrivermis.

Il club ferrarese vorrebbe ottenere un milione e mezzo mentre lo Spezia vorrebbe chiudere a un milione. In ogni caso le parti sono vicine e l'affare dovrebbe chiudersi positivamente.

B. M.

24/07/2021 19:50:40