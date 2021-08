Nazionali, sei convocati per lo Spezia. Anzi, sette

La Spezia - Emmanuel Gyasi convocato dal Ghana per le partite con Etiopia e Sud Africa, valevoli per le qualificazioni ai Mondiali. Titas Krapikas e Petko Hristov convocati rispettivamente da Lituania e Bulgaria sempre per le qualificazioni a Qatar 2022 (entrambe le nazionali affronteranno l'Italia). E ancora, Mbala Nzola convocato dall'Angola per gli impegni con Egitto e Libia, sempre qualificazioni ai Mondiali. Infine doppio impegno con la la selezione Under 21 israeliana (trasferte contro Ungheria e Polonia per le Qualificazioni all'Europeo) per Suf Podgoreanu e stage con la Francia Under 20 per Janis Antiste, che affronterà il 3 e 7 settembre i pari età della Norvegia a Clairefontaine. Sono quindi sei in convocati in nazionale dello Spezia; sette inserendo nel novero David Strelec, convocato dalla Slovacchia per le qualificazioni ai Mondiali e a un passo dall'ufficializzazione in maglia Spezia. Niente partenza invece Ebrima Colley: le due amichevoli del Gambia contro Seychelles e Comoros sono state infatti annullate.



REDAZIONE

29/08/2021 16:38:49