Lo Spezia sta con Dal Pino, Chisoli: "Ha la nostra massima stima"

La Spezia - “Lo Spezia Calcio ritiene che Paolo Dal Pino abbia sempre operato nell’interesse della Lega, tutelando gli interessi di tutti i Club, ponendosi sempre in maniera intelligente e collaborativa. È un dirigente di cui abbiamo sempre apprezzato l’operato e che gode della massima stima del nostro Club, avendo diretto brillantemente la Lega in un momento delicato sotto tutto i punti di vista”. Questa la nota rilasciata dal presidente dello Spezia Calcio, Stefano Chisoli, nel tardo pomeriggio sulla figura del presidente della Lega di serie A e vicepresidente vicario della FIGC.

Il milanese, 58 anni, si trova in questo momento sottoposto il fuoco di alcuni club di serie A che ne hanno chiesto le dimissioni. Il Sole 24 Ore ha svelato come ieri Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona abbiano fatto pervenire una lettera per mettere in fila i supposti errori commessi sotto la sua gestione, tra cui il ritardo nel via libera a DAZN. Ma al centro c'è ancora la questione dei fondi di investimento interessati ad entrare nella futura media company che gestirebbe i diritti tv, idea avversata da alcune delle big.

L'ingresso di una cordata straniera, a cui lo Spezia è favorevole e con lei una buona fetta dei club medio piccoli, sposterebbe il fulcro del potere in seno al calcio italiano. Una rivoluzione finanziaria - potrebbero entrare un miliardo e 500 milioni con cui rinnovare per esempio gli stadi -, ma anche culturale e "storica". Che non piace a tutti.

A.BO.

16/04/2021 18:47:59