Le ragazze del Fossamastra prime alla Morin, in memoria di Susanna

La Spezia - La prima gara della giornata ha aperto le danze su un'edizione del Palio piena di incertezze. Un vento deciso e costante da Ponente ha disturbato le vogatrici delle borgate in regata.

Ai 500 metri si è avuta conferma di una tenzone equilibrata, con Le Grazie, Crdd e Fossamastra in corsa per la prima posizione.

All'arrivo i tre armi sono arrivati praticamente appaiati, quasi impossibile capire chi fosse davanti dalla Morin. Ma alla fine l'esultanza è stata tutta per le ragazze biancocelesti del Fossamastra. Grande rammarico per le graziotte, che hanno avuto un piccolo inconveniente in partenza, e per le spezzine che si sono dovute accontentare di un posto sul podio.

A spingere l'armo di Fossamastra anche la voglia di vincere per Susanna Oddi, la capoborgata scomparsa prematuramente nel 2019, alla quale è stata dedicata la vittoria con uno striscione mostrato direttamente dalle vogatrici dopo aver tagliato il traguardo.



L'equipaggio vincente

Virginia Cattoi

Barbara Favazza

Giulia Faggioni

Sara Borsetto

Timoniera: Ilenia Favazza



Risultati e tempi

Fossamastra 6' 03'' 20

Le Grazie 6' 03'' 80

Crdd 6' 04'' 36

Canaletto

Lerici

Fezzano

Muggiano

Tellaro

TH.D.L.

01/08/2021 17:15:49